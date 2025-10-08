Un chilo di hashish in frigo oltre mille euro nel congelatore | denunciati due fratelli

Rinvenuto oltre un chilo di hashish dentro un magazzino dov’era stato anche realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. I carabinieri della stazione Palermo Villagrazia hanno denunciato due fratelli, di 26 e 27 anni, per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti nonché. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: chilo - hashish

Trovato con panetti di hashish per quasi mezzo chilo, finisce nei guai un 27enne

Oltre un chilo di hashish in auto: in manette tre ragazzi

Gli trovano in casa oltre un chilo di hashish insieme a cocaina e marijuana: uomo in arresto

Vasto, 23enne arrestato con oltre un chilo e mezzo di hashish A Vasto un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato trovato con 1,6 kg di hashish. Alla vista della pattuglia il ragazzo avrebbe tentato la fuga, dando il via a un inseguim - facebook.com Vai su Facebook

Nascondeva mezzo chilo di hashish nel frigo di casa, 41enne arrestato grazie ai cani antidroga https://ift.tt/RAj0MVt https://ift.tt/FwdrKxi - X Vai su X

Viaggiavano in A1 con mezzo chilo di hashish nascosto in una borsa frigo - Due giovani di 20 e 21 anni, uno italiano e l'altro moldavo sono stati così arrestati dalla polizia stradale nel corso di un controllo sull'Autostrada A1 nei pressi del casello di Arezzo Arezzo, 4 ... Come scrive lanazione.it

Morro d'Alba, un chilo di hashish dentro la borsa frigo: l’operaio insospettabile era un corriere - MORRO D’ALBA Aveva sistemato dieci panetti di hashish in una borsa frigo, appoggiata sul sedile anteriore del passeggero della sua auto, come fosse banalmente la spesa e non un chilo di “fumo”. Si legge su corriereadriatico.it