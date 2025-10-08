A inizio ottobre, le temperature sono ancora altalenanti e ci si deve barcamenare tra il freddo che caratterizza l’inizio e la fine della giornata e il caldo piacevole delle ore centrali. Quello che serve è un look trasversale e passepartout che sappia adattarsi sia a momenti che contenti diversi. E l’idea giusta può essere quella della combo blazer smanicato e pantaloni oversize. Se supportato da un trench quando il freddo si fa sentire, questo outfit strategico si rivela infatti perfetto per passare dal lavoro all’aperitivo con gli amici. Dal fresco al caldo, senza timore di non azzeccare la mise. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un blazer smanicato dalla vestibilità ampia ora si abbina ai pantaloni altrettanto wide leg