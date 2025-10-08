Un autobomba e un esplosivo vicino a una banca doppio allarme nel Lodigiano | l’ombra del crimine

Sant'Angelo Lodigiano – Due inquietanti episodi nel giro di poche nella notte: è stato infatti ritrovato esplosivo in due paesi diversi, a Sant'Angelo Lodigiano poco dopo l'una e a Montanaso Lombardo attorno alle 7.30. A Sant'Angelo il rinvenimento è stato effettuato all'interno di un'autovettura in via Gatti, all'interno di un maxi parcheggio della zona residenziale Pilota. Sul posto sono intervenuti gli artificieri oltre al personale del 118 in via precauzionale. La vicenda resta al momento avvolta dal mistero e i carabinieri stanno effettuando le indagini. Così come i militari dell'Arma stanno cercando di capire i dettagli del secondo episodio di questa mattina quando è stato rinvenuto esplosivo anche a Montanaso in piazza Corradi, proprio in prossimità della banca Centropadana: la circostanza è legata ad un tentativo di far saltare il bancomat dell'istituto di credito ma successivamente il piano dei ladri è evidentemente saltato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

