Un attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv

attacco droni russi provocaGuerra Ucraina, attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv - (Agenzia Vista) Ucraina, 07 ottobre 2025 I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere un vasto incendio in un edificio dopo un attacco di droni russi sulla città di Kharkiv. quotidiano.net scrive

