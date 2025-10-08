Un attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv
L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.
In questa notizia si parla di: droni - russi
Un attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv - I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere un vasto incendio in un edificio dopo un attacco di droni russi sulla città di Kharkiv.
Guerra Ucraina, attacco di droni russi provoca un vasto incendio a Kharkiv - (Agenzia Vista) Ucraina, 07 ottobre 2025 I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere un vasto incendio in un edificio dopo un attacco di droni russi sulla città di Kharkiv. quotidiano.net scrive