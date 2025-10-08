Umbria drammatico incidente | Fiorella muore a 63 anni

Drammatico incidente nel pomeriggio di martedì 7 ottobre lungo la strada di Tre Ponti a Narni. Fiorella Battistelli, 63 anni, era al volante della sua auto quando per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero. Inutili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it