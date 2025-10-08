Umbria drammatico incidente | Fiorella muore a 63 anni
Drammatico incidente nel pomeriggio di martedì 7 ottobre lungo la strada di Tre Ponti a Narni. Fiorella Battistelli, 63 anni, era al volante della sua auto quando per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero. Inutili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - drammatico
Drammatico frontale tra due moto in Umbria: ferito in gravissime condizioni trasportato a Perugia
Cultura, la Regione Umbria investe sulle residenze artistiche: pubblicato avviso - facebook.com Vai su Facebook
Incidente stradale a Calvi dell'Umbria: due feriti - Sul posto la prima partenza del comando Vigili del fuoco di Terni e quelli del distaccamento di Civita Castellana (Vt) perché si trova proprio al confine tra ... Come scrive ilmessaggero.it
Incidente a Calvi dell'Umbria, due feriti - Due feriti in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 18. Scrive rainews.it