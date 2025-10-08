Umberto Tozzi | 7 date in Italia e 5 in Europa prima dell'addio alle scene
(askanews) – Il lungo abbraccio dei fan a Umberto Tozzi è sempre più caloroso, il popolarissimo cantautore, dopo 50 anni di carriera costellata di successi con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, aveva annunciato l’addio alle scene, non prima di intraprendere un tour per ringraziare il suo pubblico. E così all’indomani de La grande festa de L’ultima notte rosa the final tour – all’Arena di Verona – ha annunciato a sorpresa le ultime date della sua tournée mondiale, con L’Ultima notte rosa the final show. Sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa come il suo cognome. 🔗 Leggi su Amica.it
