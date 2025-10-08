Umberto Ferrara torna nello staff di Sinner | l’agenzia per l’integrità dice che non c’è alcun problema L’Equipe

Jannik Sinner è pronto a riaccogliere nel suo staff Umberto Ferrara, il preparatore atletico allontanato perché tra i principali responsabili per il caso doping che avevano portato alla squalifica dell’altoatesino. In molti si sono chiesti se questa mossa poteva avvenire senza restrizioni. A diradare tutte le nubi ci pensa l’Equipe che spiega come l’Itia (l’Agenzia Internazionale per l’integrità del tennis che si occupa di definire le linee guida per la lotta al doping) non ha segnalato criticità in questo ritorno. Umberto Ferrara torna nello staff di Sinner: i dettagli. “L’Itia non vede “restrizioni” al ritorno del preparatore atletico Umberto Ferrara nello staff di Jannik Sinner, nonostante il suo coinvolgimento nel caso doping che ha portato alla sospensione dell’italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

