Umberto Ferrara torna nello staff di Sinner | l’agenzia per l’integrità dice che non c’è alcun problema L’Equipe
Jannik Sinner è pronto a riaccogliere nel suo staff Umberto Ferrara, il preparatore atletico allontanato perché tra i principali responsabili per il caso doping che avevano portato alla squalifica dell’altoatesino. In molti si sono chiesti se questa mossa poteva avvenire senza restrizioni. A diradare tutte le nubi ci pensa l’Equipe che spiega come l’Itia (l’Agenzia Internazionale per l’integrità del tennis che si occupa di definire le linee guida per la lotta al doping) non ha segnalato criticità in questo ritorno. Umberto Ferrara torna nello staff di Sinner: i dettagli. “L’Itia non vede “restrizioni” al ritorno del preparatore atletico Umberto Ferrara nello staff di Jannik Sinner, nonostante il suo coinvolgimento nel caso doping che ha portato alla sospensione dell’italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: umberto - ferrara
Sinner torna sui suoi passi: Umberto Ferrara è di nuovo il suo preparatore atletico
Jannik Sinner riprende Umberto Ferrara come preparatore atletico
Jannik Sinner stupisce ancora: ingaggia Umberto Ferrara come preparatore atletico, lo stesso ‘licenziato’ dopo il caso Clostebol
Il nuovo team (quasi) al completo ? Senza Cahill (che non ha seguito Sinner in Asia), ma presenti Vagnozzi, Umberto Ferrara - che è tornato a fare il preparatore atletico di Jannik dallo scorso luglio - e soprattutto Alejandro Resnicoff, il nuovo fisioterapista - X Vai su X
Umberto Ferrara torna nello staff di Sinner: l’agenzia per l’integrità dice che non c’è alcun problema (L’Equipe) - Jannik Sinner è pronto a riaccogliere nel suo staff Umberto Ferrara, il preparatore atletico allontanato tra i responsabili per il caso doping ... Lo riporta ilnapolista.it