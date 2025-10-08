Ultimissime Inter LIVE | novità sul rientro di Thuram dall’infortunio Esposito cercato da un club di Serie A!
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 5 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 4 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri puntano a Lookman per l’attacco! Le novità su Frattesi e sugli obiettivi di calciomercato
Lookman Juventus (Sky), scatto bruciante dell’Inter: c’è l’accordo col giocatore! Adesso si tratta con l’Atalanta: la dirigenza interista ha in mente di proporre quella somma. Ultimissime
Mercato Juve, forte pressing dell’Inter per un giocatore che piace alla Juve! Il costo dell’operazione è di 30 milioni di euro, ma ai nerazzurri non spaventa. Le ultimissime
Verso Inter-Cremonese: le ultimissime novità di formazione - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, Parma-Lecce, Inter-Cremonese e Atalanta-Como: le ultimissime - X Vai su X
Monza-Inter LIVE 0-0: Esposito e Bonny in attacco - 1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi ; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Da calciomercato.com