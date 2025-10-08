Ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita Mi lasciò figlio unico e con un infinito senso di colpa | il ricordo di Mario Adinolfi

Ilfattoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Adinolfi, politico ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha condiviso sui social un post dedicato alla sorella Ielma, scomparsa molti anni fa dopo essersi suicidata. Nel messaggio, pubblicato il 6 ottobre, Adinolfi ha scritto: “Ultima foto di mia sorella Ielma prima che si togliesse la vita”. Ha poi aggiunto: “Era la notte tra il 5 e il 6 ottobre di molti anni fa; mi lasciò figlio unico e per sempre invischiato in un infinito senso di colpa. Era bellissima. Forse la ragazza più bella che io abbia mai incontrato ”. Il post è accompagnato da una foto della sorella da giovane e ha raccolto numerosi commenti di sostegno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

