Ufficialmente aperto il Ttg | Rimini per tre giorni capitale del turismo Santanchè | L' Italia leader europea
Doppia inaugurazione per due fiere protagoniste in un settore simbolo dell’Italia e del territorio che le ospita. Hanno aperto mercoledì mattina (8 ottobre) alla Fiera di Rimini (fino al 10 ottobre), Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community, le due manifestazioni del turismo e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
TTG di Rimini, la spinta innovativa e il volto autentico della Calabria - Tutti in fila per "visitare" la stanza immersiva multisensoriale della Calabria ... Secondo corrieredellacalabria.it
Rimini, al via TTG Travel Experience e InOut: il turismo italiano guarda al futuro - Demoskopika prevede nel 2025 quasi 477 milioni di presenze e una spesa turistica da 135 miliardi di euro. Lo riporta msn.com