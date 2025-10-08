Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo lui si getta da sesto piano | morto 71enne

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. È successo questa mattina, poco dopo le 9, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Prima di togliersi la vita la vittima, un uomo di 71 anni, ha lasciato un biglietto.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ufficiale - giudiziario

Anziano si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore: si è lanciato all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Tragedia a Sesto, un uomo si lancia dalla finestra all'arrivo dell'ufficiale giudiziario: era lì per lo sfratto

Arriva l’ufficiale giudiziario a notificargli lo sfratto: 71enne si lancia dal sesto piano e muore

Leoncavallo, al via lo sfratto del centro sociale. Nei giorni scorsi la raccolta fondi «per resistere» firmata dall'Anpi - La polizia sta eseguendo, con l'ufficiale giudiziario, l'ordine di sfratto, che era stato rinviato numerose volte. leggo.it scrive

Antico Caffè Greco, arriva il giorno dello sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così" - Dopo un contenzioso giudiziario durato 8 anni si è arrivati alla data ufficiale dello sfratto per i gestori dell’Antico Caffè Greco, in via dei Condotti a Roma, previsto per domani. Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Giudiziario Bussa Sfrattarlo