Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo lui si getta da sesto piano | morto 71enne

(Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. È successo questa mattina, poco dopo le 9, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Prima di togliersi la vita la vittima, un uomo di 71 anni, ha lasciato un biglietto. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com