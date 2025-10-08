Ufficiale giudiziario bussa per lo sfratto 71enne si lancia dal sesto piano e muore

Ilfogliettone.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 71 anni, Letterio Buonomo, originario di Messina, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano del palazzo in cui viveva a Sesto San Giovanni (Milano), proprio nel momento in cui un ufficiale giudiziario stava per notificargli l’esecuzione dello sfratto. L’episodio, avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulle maglie di protezione sociale per le persone in condizioni di fragilità. L’appartamento, non di proprietà comunale né gestito da Aler, era occupato da Buonomo da diversi mesi senza il pagamento dell’affitto. L’esecuzione dello sfratto era stata disposta dal Tribunale civile di Monza e affidata a un ufficiale giudiziario, che stava per varcare la soglia dell’abitazione quando l’uomo, in preda alla disperazione, ha deciso di porre fine alla propria vita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

ufficiale giudiziario bussa per lo sfratto 71enne si lancia dal sesto piano e muore

© Ilfogliettone.it - Ufficiale giudiziario bussa per lo sfratto, 71enne si lancia dal sesto piano e muore

In questa notizia si parla di: ufficiale - giudiziario

Anziano si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore: si è lanciato all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Tragedia a Sesto, un uomo si lancia dalla finestra all'arrivo dell'ufficiale giudiziario: era lì per lo sfratto

Arriva l’ufficiale giudiziario a notificargli lo sfratto: 71enne si lancia dal sesto piano e muore

ufficiale giudiziario bussa sfrattoBussa l'ufficiale giudiziario per sfratto, si lancia dal sesto piano e muore - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo ... Secondo internapoli.it

ufficiale giudiziario bussa sfratto"Non ce la faccio più", bussano per lo sfratto e si lancia dal balcone - Un uomo di 71 anni è deceduto dopo essersi gettato dal suo appartamento al sesto piano. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ufficiale Giudiziario Bussa Sfratto