ufficiale giudiziario bussa per lo sfratto 71enne si lancia dal sesto piano e muore

Un uomo di 71 anni, Letterio Buonomo, originario di Messina, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano del palazzo in cui viveva a Sesto San Giovanni (Milano), proprio nel momento in cui un ufficiale giudiziario stava per notificargli l’esecuzione dello sfratto. L’episodio, avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, ha scosso la comunità locale e riaperto il dibattito sulle maglie di protezione sociale per le persone in condizioni di fragilità. L’appartamento, non di proprietà comunale né gestito da Aler, era occupato da Buonomo da diversi mesi senza il pagamento dell’affitto. L’esecuzione dello sfratto era stata disposta dal Tribunale civile di Monza e affidata a un ufficiale giudiziario, che stava per varcare la soglia dell’abitazione quando l’uomo, in preda alla disperazione, ha deciso di porre fine alla propria vita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

