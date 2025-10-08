Ufficiale è nata Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

Tra indiscrezioni è smentite alla fine è arrivato l'annuncio sull'arrivo della primogenita della coppia. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Ufficiale, è nata Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

In questa notizia si parla di: ufficiale - nata

May Pang: l’amante ufficiale di John Lennon nata da un’idea folle di Yoko Ono

Monica Bellucci, ufficiale la separazione con Tim Burton. Come era nata la storia

? UNION GAS E LUCE RICONFERMATA SPONSOR UFFICIALE DELLA VIRTUS AVERSA! Siamo orgogliosi di annunciare la riconferma di Union Gas e Luce come partner ufficiale della nostra squadra di Serie A2! Un’azienda nata ad Aversa, leader nel - facebook.com Vai su Facebook

“La nostra bambina è qui”. È nata (davvero) la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe - Il rapper su Instagram ha scritto “Tutto” accanto a una carrellata di foto dei momenti del parto ... Come scrive msn.com