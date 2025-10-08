Ufficiale è nata Priscilla la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe

Tra indiscrezioni è smentite alla fine è arrivato l'annuncio sull'arrivo della primogenita della coppia.

ufficiale 232 nata priscilla“La nostra bambina &#232; qui”. È nata (davvero) la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe - Il rapper su Instagram ha scritto “Tutto” accanto a una carrellata di foto dei momenti del parto ... Come scrive msn.com

