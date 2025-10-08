Ue mazzata alla sinistra vegana Vietato definire hamburger o bistecche quelle non di carne La destra esulta il Pd si spacca

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiarezza è fatta. Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. Arriva finalmente una decisione saggia del Parlamento europeo che fa chiarezza su una nuova definizione di carne come “parti commestibili di animali” e vieta l’utilizzo di denominazioni come ‘hamburger’ o ‘bistecche’ per i prodotti vegetali: in più, nel “pacchetto carne”, entra l’apertura all’etichetta d’origine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori all’interno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ue mazzata alla sinistra vegana vietato definire hamburger o bistecche quelle non di carne la destra esulta il pd si spacca

© Secoloditalia.it - Ue, mazzata alla sinistra vegana. “Vietato definire hamburger o bistecche quelle non di carne”. La destra esulta, il Pd si spacca

In questa notizia si parla di: mazzata - sinistra

Meloni su Gaza, l'elogio di Mieli e la mazzata alla sinistra: "Parole definitive"

Sinistra UE sfiducia Von der Leyen: pronta nuova mozione dopo i dazi/ M5s sconfessa Ursula dopo averla votata - Autunno di fuoco per Von der Leyen: la Sinistra UE punta alla mozione di sfiducia, ma servono i voti di Pd e Verdi. Riporta ilsussidiario.net

Ue, la Sinistra presenta una mozione di sfiducia contro la Commissione europea - Il gruppo ha raccolto un numero sufficiente di firme, con l'aiuto di alcuni Verdi e deputati non iscritti. Si legge su it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Ue Mazzata Sinistra Vegana