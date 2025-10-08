Ue mazzata alla sinistra vegana Vietato definire hamburger o bistecche quelle non di carne La destra esulta il Pd si spacca
Chiarezza è fatta. Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. Arriva finalmente una decisione saggia del Parlamento europeo che fa chiarezza su una nuova definizione di carne come “parti commestibili di animali” e vieta l’utilizzo di denominazioni come ‘hamburger’ o ‘bistecche’ per i prodotti vegetali: in più, nel “pacchetto carne”, entra l’apertura all’etichetta d’origine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori all’interno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: mazzata - sinistra
Meloni su Gaza, l'elogio di Mieli e la mazzata alla sinistra: "Parole definitive"
Soltanto un voto salva Ilaria Salis dal processo. La sinistra festeggia mentre si scrive una pagina vergognosa della storia di quest’aula. #fratelliditalia #giorgiameloni #fdi #meloni #governomeloni #destra #centrodestra #conservatori #fdieuropa #carlofidanza # - facebook.com Vai su Facebook
Sinistra UE sfiducia Von der Leyen: pronta nuova mozione dopo i dazi/ M5s sconfessa Ursula dopo averla votata - Autunno di fuoco per Von der Leyen: la Sinistra UE punta alla mozione di sfiducia, ma servono i voti di Pd e Verdi. Riporta ilsussidiario.net
Ue, la Sinistra presenta una mozione di sfiducia contro la Commissione europea - Il gruppo ha raccolto un numero sufficiente di firme, con l'aiuto di alcuni Verdi e deputati non iscritti. Si legge su it.euronews.com