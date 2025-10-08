ue mazzata alla sinistra vegana vietato definire hamburger o bistecche quelle non di carne la destra esulta il pd si spacca

Chiarezza è fatta. Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. Arriva finalmente una decisione saggia del Parlamento europeo che fa chiarezza su una nuova definizione di carne come “parti commestibili di animali” e vieta l’utilizzo di denominazioni come ‘hamburger’ o ‘bistecche’ per i prodotti vegetali: in più, nel “pacchetto carne”, entra l’apertura all’etichetta d’origine su tutti i cibi, preferenza dei prodotti di origine comunitaria e locale in mense e appalti pubblici, introduzione di contratti scritti obbligatori all’interno delle filiere agroalimentari considerando anche i costi di produzione nella fissazione dei prezzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

