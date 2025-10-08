Ue Ilaria Salis mantiene l'immunità per un voto applauso in aula

S trasburgo (Francia), 7 ott. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha bocciato la richiesta delle autorità ungheresi di sospendere l’immunità parlamentare di Ilaria Salis. A Strasburgo un applauso ha accolto l’esito del voto: 306 sì, a favore quindi per il mantenimento dell’immunità per l’europarlamentare italiana, 305 no e 17 astensioni. Salis si è alzata in piedi con dei fiori in mano per festeggiare e molti colleghi l’hanno raggiunta per abbracciarla o stringerle la mano. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ue, Ilaria Salis mantiene l’immunità per un voto, applauso in aula iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

