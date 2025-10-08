Ue Ilaria Salis mantiene l'immunità per un voto applauso in aula

S trasburgo (Francia), 7 ott. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha bocciato la richiesta delle autorità ungheresi di sospendere l’immunità parlamentare di Ilaria Salis. A Strasburgo un applauso ha accolto l’esito del voto: 306 sì, a favore quindi per il mantenimento dell’immunità per l’europarlamentare italiana, 305 no e 17 astensioni. Salis si è alzata in piedi con dei fiori in mano per festeggiare e molti colleghi l’hanno raggiunta per abbracciarla o stringerle la mano. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Ue, Ilaria Salis mantiene l’immunità per un voto, applauso in aula iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ue, Ilaria Salis mantiene l’immunità per un voto, applauso in aula

In questa notizia si parla di: ilaria - salis

Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"

Ilaria Salis "salvata"? Non del tutto: cosa succede ora

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Ilaria Salis è libera. Oggi finalmente ha vinto il coraggio, la democrazia, la giustizia. Con un solo voto di scarto, il Parlamento europeo ha scelto da che parte stare: quella della libertà, quella di Ilaria. La sua storia parla di forza, dignità e resistenza. Non ha mai - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis, processo stralciato o giudizio a Roma: cosa succede ora? - X Vai su X

Ue, Ilaria Salis mantiene l'immunità per un voto, applauso in aula - La plenaria del Parlamento europeo ha bocciato la richiesta delle autorità ungheresi di sospendere l'immunità parlamentare di Ilaria Salis. Scrive msn.com

Ilaria Salis mantiene l'immunità, Matteo Salvini si infuria e attacca gli eurodeputati di centrodestra - Matteo Salvini ha reagito in maniera furiosa al voto del Parlamento Ue che ha confermato l'immunità per la eurodeputata Ilaria Salis: il suo affondo. Riporta virgilio.it