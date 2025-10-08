Ue contro i burger vegani vietati riferimenti alla carne nei prodotti vegetali

Addio salame di tofu, hamburger di soia, wurstel di seitan e simili: con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo un emendamento destinato a cambiare il modo in cui vengono comunicati e commercializzati i prodotti alimentari a base vegetale. D’ora in poi, termini come “ hamburger ”, “ bistecca ” o “ salsiccia ” potranno essere usati soltanto per alimenti che contengono effettivamente carne. Bruxelles contro i burger vegani. Per i sostituti vegetali si dovranno trovare nuove denominazioni come ad esempio “medaglione di legumi”, “preparato vegetale”, “alternativa proteica” o altre soluzioni neutre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ue contro i burger vegani, vietati riferimenti alla carne nei prodotti vegetali

