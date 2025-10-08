Udienza Generale 8 ottobre 2025 Papa Leone XIV | il dolore non smentisce la promessa fatta da Dio
Papa Leone XIV all’Udienza Generale dell’8 ottobre ha parlato dell’umiltà di Gesù, il quale non si impone, e della gioia che non è priva delle ferite passate. Anche questo mercoledì in piazza san Pietro si è svolta l’Udienza Generale in cui papa Leone XIV ha incontrati i fedeli e ha tenuto una catechesi partendo da. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leone XIV: udienza, “nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre” - “La risurrezione di Cristo ci insegna che non c’è storia tanto segnata dalla delusione o dal peccato da non poter essere visitata dalla speranza”. Come scrive agensir.it