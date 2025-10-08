Udc-Forza Italia Formalizzato l’accordo
CAMAIORE A pochi giorni dalle regionali la coalizione di centrodestra compatta ulteriormente le sue file. Ieri mattina, al centro direzionale Le Bocchette, Udc e Forza Italia hanno infatti formalizzato l’accordo programmatico in vista delle elezioni. Il documento è stato siglato alla presenza, per Forza Italia, dell’onorevole Deborah Bergamini e del segretario provinciale Carlo Bigongiari, e per l’Udc del segretario nazionale Lorenzo Cesa (in collegamento) e il responsabile di Camaiore Riccardo Bonuccelli. "L’accordo di oggi – ha detto Cesa – è la naturale convergenza di due partiti che a livello europeo hanno un ruolo determinante nel Ppe e nelle politiche europee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
