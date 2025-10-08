Ucraina von der Leyen | Rispondere senza esitazione alla guerra ibrida in atto – La diretta
La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, parla alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo delle recenti violazioni russe dello spazio aereo Ue. Sul campo in Russia e Ucraina, invece, proseguono i bombardamenti: oggi Mosca ha colpito un impianto a Chernihiv, lasciando in 4.500 senza elettricità. Ecco tutti gli aggiornamenti sul conflitto in diretta. Guerra in Ucraina, la diretta dell'8 ottobre Inizio diretta: 081025 07:00 Fine diretta: 081025 23:45 09:24 081025 Von der Leyen: "Sistema anti-droni sarà scudo anche per fianco Sud" “ Il muro di droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - leyen
La Ue: «C'è Mosca dietro la mozione di sfiducia a von der Leyen». Putin pianifica un attacco con 2.000 droni contro l'Ucraina
L’Ucraina approva una legge che indebolisce le agenzie anticorruzione. Von der Leyen a Zelensky: “Vogliamo spiegazioni”
Ucraina, stretta su anti-corruzione. Von der Leyen chiede spiegazioni a Zelensky
Droni sui treni in Ucraina, l’ira di von der Leyen: “Barbarie russa sui civili” - X Vai su X
«Muro di droni per rispondere alle incursioni russe», Von der Leyen: dobbiamo procedere insieme con Ucraina e Nato VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Ursula von der Leyen: questa è una guerra ibrida - L’intervento della Presidnete della Commissione europea in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo ... Si legge su italiaoggi.it
Von der Leyen: “Russia semina discordia: è guerra ibrida. Ue deve difendersi” - Duro intervento della presidente al Parlamento europeo sulle violazioni dello spazio aereo da parte dei jet russi ... Lo riporta msn.com