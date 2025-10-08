Ucraina Von der Leyen | contro di noi una guerra ibrida
In Ucraina attacchi incrociati. Colpita soprattutto la regione di Belgorod. La Von der Leyen risponde a Mosca: “La Russia vuole seminare discordia, ma l’Europa sta rispondendo con unità”. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
La Ue: «C'è Mosca dietro la mozione di sfiducia a von der Leyen». Putin pianifica un attacco con 2.000 droni contro l'Ucraina
L’Ucraina approva una legge che indebolisce le agenzie anticorruzione. Von der Leyen a Zelensky: “Vogliamo spiegazioni”
Ucraina, stretta su anti-corruzione. Von der Leyen chiede spiegazioni a Zelensky
UCRAINA | "La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità e solidarietà in azione". Lo ha detto Ursula von der Leyen al dibattito in plenaria su una risposta unitaria alle recenti violazioni russe dello spazio aereo europeo. #ANSA https://an - X Vai su X
«Muro di droni per rispondere alle incursioni russe», Von der Leyen: dobbiamo procedere insieme con Ucraina e Nato VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Von der Leyen: “Il muro anti droni è la nostra risposta alla Russia” - Ursula von der Leyen presenta il “muro di droni”: il nuovo progetto europeo per difendere i cieli e rafforzare la sicurezza comune. Riporta blitzquotidiano.it
Von der Leyen: "Nella guerra moderna la risposta è il muro di droni, l'Ucraina insegna" - «Questi incidenti sono calcolati per restare nell'ombra della negabilità. Scrive lastampa.it