Ucraina | Mosca ' attaccato campo addestramento di Kiev nella regione di Chernihiv'

Mosca, 8 ott. (Adnkronos) - "Le truppe russe hanno attaccato un campo di addestramento delle forze armate ucraine nella regione di Chernihiv, dove volontari si stavano addestrando per operazioni d'assalto con l'impiego di droni". Lo ha riferito a Ria Novosti il??coordinatore della resistenza di Mykolaiv, Sergei Lebedev. "Tra le 20,25 e le 23,20 (ora di Mosca) si sono verificate delle esplosioni anche nei pressi dello stabilimento Pobedit, che produce sistemi di controllo e guida per missili a lungo raggio e droni ucraini", ha aggiunto Lebedev. "Esplosioni anche nella periferia occidentale in direzione dell'aeroporto militare, che comprende un impianto di riparazione velivoli dove viene eseguita la manutenzione ordinaria degli aerei, anche degli F-16". 🔗 Leggi su Iltempo.it

