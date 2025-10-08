Ucraina | Mosca ' abbattuti 53 droni di Kiev sul territorio russo'
Mosca, 8 ott. (Adnkronos) - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 53 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che ventotto droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, 11 nella regione di Voronezh, sei nella regione di Rostov, due droni ciascuno nelle regioni di Bryansk e Kursk e un drone ciascuno nelle regioni di Lipetsk, Tambov, Smolensk e Nižnij Novgorod. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ucraina - mosca
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"
#TG2000 - #Ucraina, attacchi a #Poltava e #Kharkiv. #Mosca: Europa verso escalation #7ottobre #Russia #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Putin #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Zaporizhzhia #Rubio #Lavrov #TV2000 #NEWS - X Vai su X
Raid su Ucraina è costato a Mosca 1,3 miliardi di dollari - Ascolta - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, Mosca: abbattuti 53 droni di Kiev sul territorio russo, attaccato campo di addestramento nella regione di Chernihiv - «Le truppe russe hanno attaccato un campo di addestramento delle forze armate ucraine nella regione di Chernihiv, dove volontari si stavano addestrando per operazioni d'assalto con l'impiego di droni» ... Secondo ilmattino.it
Ucraina: Mosca, 'abbattuti 53 droni di Kiev sul territorio russo' - I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 53 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Si legge su iltempo.it