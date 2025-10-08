Ucraina missili di Kiev in Russia | i danni nella regione di Belgorod
Lanci di missili dall’Ucraina hanno ucciso tre persone e ferito diverse altre nella regione di Belgorod, in Russia, nella notte tra martedì e mercoledì, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. Un impianto sportivo e due condomini sono stati colpiti dagli attacchi. Gladkov ha visitato il luogo mercoledì mattina e ha offerto una sistemazione temporanea ai residenti colpiti. Il governatore di Belgorod ha riconosciuto che i danni sono stati “ingenti” e che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
