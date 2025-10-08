Ucraina giorno 1.323 di guerra contro la Russia | diretta news
Raid russi su Leopoli, coinvolti anche attivisti italiani di ritorno da una missione a Kharkiv. "Stanno bene", ha fatto sapere la Farnesina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il Giubileo della Speranza in Ucraina giunge al termine! Abbiamo incontrato sindaci e comunità che resistono ogni giorno tra bombardamenti, sfollati, bambini da mettere al sicuro e aziende distrutte. Ci hanno raccontato la paura e la determinazione di chi - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | "Dall'inizio della guerra morto oltre 1 milione di soldati russi". Lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine: "Solo in un giorno 1.150 vittime". - X Vai su X
Ucraina, giorno 1.323 di guerra contro la Russia: diretta news - Donald Trump annuncia di "aver preso una decisione" sull'invio di missili Tomahawk a Kiev, ma prima vuole capire come verranno usati contro la Russia.
Guerra in Ucraina, si mette male per Kiev: difese aeree in crisi. Il segreto della Russia - La resistenza ucraina sembra stia perdendo parte della sua grande capacità, dimostrata in questi quasi 3 lunghi anni di guerra, di contrastare ...