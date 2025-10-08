Ucraina attacco missilistico nella regione russa Belgorod | 3 morti

Belgorod, 8 ott. (askanews) - Le forze ucraine hanno lanciato un attacco missilistico nel villaggio di Maslova Pristan, nella regione russa di Belgorod, causando la morte di tre persone e il ferimento di una decina. Lo ha riferito su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov. Sono stati colpiti un centro fitness e alcuni edifici residenziali. "Il villaggio di Maslova Pristan è stato colpito da un attacco missilistico. Il personale del ministero delle Emergenze e le forze di autodifesa sono già sul posto, impegnati a rimuovere le macerie. Potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie", ha scritto Gladkov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucraina attacco missilistico nella regione russa belgorod 3 morti

