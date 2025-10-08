Ucciso con una freccia mentre festeggia per strada con un amico la nascita del figlio a Genova 21 anni per l' arciere in appello bis
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d’ascia che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2022, dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, ha scoccato una freccia che ha trafitto e ucciso Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che si trovava per strada a festeggiare con un. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ucciso - freccia
ACCADDE OGGI Il 29 settembre del 2003 a #VillaLiterno (CE) vene ucciso il 24enne Giuseppe Rovescio. #VIttimainnocente di #camorra. Fu ucciso per uno scambio di persona in Via Chiesa da due sicari appartenenti al clan Tavoletta-Cantiello, gruppo nemi - facebook.com Vai su Facebook
Ucciso con una freccia mentre festeggia per strada con un amico la nascita del figlio a Genova, 21 anni per l'arciere in appello bis - La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d’ascia che nella ... Si legge su gazzettadelsud.it
Francesco Mina morto travolto da un'auto a Fossano, 17enne falciato mentre tornava a casa da una festa - Tragedia a Fossano, dove Francesco Mina, appena 17enne, è stato travolto e ucciso sulla provinciale 165. virgilio.it scrive