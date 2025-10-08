Ucciso con una freccia mentre festeggia per strada con un amico la nascita del figlio a Genova 21 anni per l' arciere in appello bis

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d’ascia che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2022, dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, ha scoccato una freccia che ha trafitto e ucciso Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che si trovava per strada a festeggiare con un. 🔗 Leggi su Feedpress.me

