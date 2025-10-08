Ucciso con tre colpi d' ascia | lascia il carcere di Foggia il 45enne assolto per vizio totale di mente
Ristretto nel carcere di Foggia, Cosimo Loiola di 45 anni, accusato di aver ucciso con tre colpi d'arma d'ascia Sebastiano Danieli, pensionato di 66 anni nella mattinata dell'11 febbraio a Galatone, è stato assolto nel procedimento con il rito abbreviato per vizio totale di mente e lascerà via. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
