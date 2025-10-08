Uccise maritoAppello annulla ergastolo

17.45 Accoltellò a morte il marito e venne condannata all'ergastolo, ma in Appello il carcere a vita è stato annullato. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta di concordato, avanzata dal sostituto procuratore generale e dalla difesa, e ha ridotto la pena a 18 anni di carcere Raffaella Ragnoli,58 anni,uccise a coltellate il marito, Romano Fagoni, 60 anni, nel gennaio 2023, per difendere il figlio 15enne a Nuvolento (Brescia). Pena ridotta per le attenuanti: stress e vessazioni subite dal marito negli ultimi anni. Commossi i figli in aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it