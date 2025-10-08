Uccise maritoAppello annulla ergastolo
17.45 Accoltellò a morte il marito e venne condannata all'ergastolo, ma in Appello il carcere a vita è stato annullato. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta di concordato, avanzata dal sostituto procuratore generale e dalla difesa, e ha ridotto la pena a 18 anni di carcere Raffaella Ragnoli,58 anni,uccise a coltellate il marito, Romano Fagoni, 60 anni, nel gennaio 2023, per difendere il figlio 15enne a Nuvolento (Brescia). Pena ridotta per le attenuanti: stress e vessazioni subite dal marito negli ultimi anni. Commossi i figli in aula. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: uccise - maritoappello
Annullata la sentenza sulla “comprensibilità umana”, ergastolo in appello all’uomo che uccise moglie e figlia - È stato condannato all’ergastolo con un anno di isolamento diurno Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Salvatore Montefusco uccise la moglie e la figliastra a fucilate, in appello da 30 anni all'ergastolo: riformata la sentenza sulla «comprensibilità umana dei motivi» - Aumenta in appello la pena per Salvatore Montefusco, ex imprenditore edile che nel giugno del 2022 nella sua villetta a Cavazzona di Castelfranco, uccise a ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it