Desio (Monza Brianza), 8 ottobre 2025 – Scesa in appello da 15 a 10 anni di reclusione la condanna per omicidio per Johnatan Fals Reyes, il cubano di 30 anni fermato nel giugno del 2024 dai carabinieri dopo l’aggressione mortale a Iulian Avadani, il romeno 48enne che gli aveva affittato una stanza in una casa di ringhiera in pieno centro a Desio. Al processo di secondo grado davanti alla Corte di Assise di Appello di Milano, la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna della Corte di Assise di Monza, mentre il difensore dell'imputato, l'avvocato Pierpaolo Cassarà, ha ottenuto che venisse applicato lo 'sconto' di un terzo della pena del rito abbreviato, non accolto dai giudici monzesi nonostante fossero cadute le aggravanti contestate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise il padrone di casa a Desio con 37 coltellate, convinto che gli avvelenasse il cibo: sconto di cinque anni in appello