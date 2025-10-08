Uccise il neo papà con una freccia pena ridotta per Evaristo Scalco | il delitto di notte a Genova per festeggiare la nascita del figlio
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la condanna a Evaristo Scalco, portandola a 21 anni di carcere. Il maestro d’ascia, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2022, dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, aveva scoccato una freccia mortale contro Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che stava festeggiando per strada con un amico la nascita del figlio. I giudici hanno inflitto il minimo della pena prevista per omicidio volontario aggravato da futili motivi, in linea con la richiesta del sostituto procuratore generale Giulio Benedetti. Secondo la ricostruzione processuale, Scalco all’epoca lavorava come artigiano sullo yacht di Renzo Piano in rimessaggio a Genova. 🔗 Leggi su Open.online
