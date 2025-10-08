Uccise il neo papà con una freccia a Genova | 21 anni all’arciere varesino

Milan, 8 ottobre 2025 – La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d'ascia che nella notte tra l' 1 e il 2 novembre 2022, dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, ha scoccato una freccia che ha trafitto e ucciso Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che si trovava per strada a festeggiare con un amico la nascita del figlio. Evaristo Scalco condannato a 23 anni all'uscita dell'aula del tribunale di Genova, 11 gennaio 2024. La notte tra il 1 e 2 novembre 2022 uccise nel centro storico con una freccia Javier Alfredo Miranda Ciavattini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

