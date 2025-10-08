Uccise il marito ergastolo annullato in appello | nuova condanna è di 18 anni

8 ott 2025

BRESCIA, 08 OTT – La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta di concordato avanzata dal sostituto procuratore generale Domenico Chiaro e dalla difesa, riducendo la pena inflitta a Raffaella Ragnoli, 58 anni, di Nuvolento, condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio del marito Romano Fagoni. La nuova condanna è di 18 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

