Uccise il marito ergastolo annullato in appello | nuova condanna è di 18 anni
BRESCIA, 08 OTT – La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha accolto la richiesta di concordato avanzata dal sostituto procuratore generale Domenico Chiaro e dalla difesa, riducendo la pena inflitta a Raffaella Ragnoli, 58 anni, di Nuvolento, condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio del marito Romano Fagoni. La nuova condanna è di 18 anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: uccise - marito
Uccise i suoceri e la zia dell’ex marito con funghi velenosi: Erin Patterson dovrà scontare l’ergastolo
Condannata all'ergastolo la donna che uccise i suoceri e la zia dell'ex marito con funghi velenosi
Australia, uccise i parenti dell'ex marito servendo funghi velenosi: la donna è stata condannata all'ergastolo
Nella prossima puntata di "Chi l'ha visto?" Il marito carabiniere le sparò tre colpi, poi uccise le figlie: Parla Antonietta Gargiulo, non riconosciuta vittima di #femminicidio Mercoledì #24settembre alle 21:15 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay [G - facebook.com Vai su Facebook
Uccise il marito, ergastolo annullato in appello - La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha accolto la richiesta di concordato avanzata dal sostituto procuratore generale Domenico Chiaro e dalla difesa, riducendo la pena in ... Si legge su msn.com
Uccide il marito in casa, annullato l’ergastolo per Raffaella Ragnoli: condannata a 18 anni in Appello - La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale di annullare la sentenza di primo grado di ergastolo ... fanpage.it scrive