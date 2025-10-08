Uccise il marito a tavola con una coltellata | per Raffaella Ragnoli possibile sconto di pena

Nuvolento (Brescia), 8 ottobre 2025 - Stress e una situazione famigliare potrebbe consentire di trasformare in una condanna a 18 anni di carcere l'ergastolo inflitto in primo grado a Raffaella Ragnoli, la 58enne bresciana riconosciuta colpevole dell' omicidio del marito Romano Fagoni, ucciso a coltellate nel gennaio 2023 davanti al figlio a Nuvolento in provincia di Brescia. Ergastolo per Raffaella Ragnoli, che ha ucciso a coltellate il marito. “Sono distrutta, chiedo perdono” L’accordo. La proposta di riduzion e della pena è frutto di un accordo tra i difensori della donna e il sostituto procuratore generale Domenico Chiaro, che ha riconosciuto alla detenuta - reclusa nel carcere di Verziano dal gennaio 2023 - le attenuanti generiche, legate anche alla situazione di tensione e stress familiare che avrebbe vissuto per anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

