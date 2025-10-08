Uccise il marito a coltellate davanti al figlio annullato l' ergastolo a Raffaella Ragnoli | Vessata per anni
Niente ergastolo e pena ridotta a 18 anni di reclusione. La corte d'assise d'appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado nei confronti di Raffaella Ragnoli, la donna di 58 anni di Nuvolento, in provincia di Brescia, che la sera del 27 gennaio 2023 uccise a coltellate il marito. 🔗 Leggi su Today.it
