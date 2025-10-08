Uccise con una freccia Javier Miranda Romero nell’appello-bis 21 anni all’artigiano Evaristo Scalco

Per il maestro d’ascia confermato l’omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi: il delitto era avvenuto nei vicoli di Genova, la Cassazione aveva rispedito gli atti a Milano per il ricalcolo della pena. 🔗 Leggi su Repubblica.it

