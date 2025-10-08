Uccide la moglie malata | l’ha accoltellata alla gola poi il 92enne si è suicidato
Modena, 8 ottobre 2025 – Aveva 92 anni ma era ancora molto attivo: amava la mattina recarsi in giro in bicicletta per chiacchierare con gli amici in paese. Poi tornava a casa da lei, dalla compagna di una vita che però, ultimamente, pare a causa dell’Alzheimer, non sembrava più la stessa. Un dolore troppo grande, forse, da sopportare. Ancora una volta la disperazione, la sofferenza e presumibilmente la sensazione di profonda impotenza sarebbero alla base dell’ omicidio suicidio che si è consumato ieri pomeriggio in pieno centro (foto) a Castelfranco Emilia (video). Omicidio suicidio via Saietti L’ex calzolaio modenese Enzo Manzini ha sgozzato la moglie 88enne Maria Capitati mentre la donna era stesa sul divano, forse appisolata ma è presto per dirlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
