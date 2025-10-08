Uccide il marito a coltellate per Raffaella Ragnoli pena ridotta da ergastolo a 18 anni | Lui l' ha vessata per anni

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha annullato l'ergastolo per Raffaella Ragnoli, 58 anni, di Nuvolento, condannata in primo grado per l'omicidio del marito Romano. 🔗 Leggi su Leggo.it

uccide il marito a coltellate per raffaella ragnoli pena ridotta da ergastolo a 18 anni lui l ha vessata per anni

Uccide il marito a coltellate, per Raffaella Ragnoli pena ridotta da ergastolo a 18 anni: «Lui l'ha vessata per anni»

