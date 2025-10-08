Ubriaco insulta e minaccia il personale del pronto soccorso poi picchia i carabinieri
Zingonia. Completamente ubriaco, ha prima molestato i passanti, poi ha aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di Zingonia dove è stato portato e, infine, i carabinieri. E.C., macedone di 22 anni senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma da taglio. Tutto è iniziato su un marciapiedi nel comune di Vaprio d’Adda, dove il giovane, in stato di agitazione, inveiva contro i passanti e li minacciava. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il macedone in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Marco di Zingonia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
