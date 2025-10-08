Ubriaco forza la porta di un bar per rubare bottiglie di alcolici arrestato

Modenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno alle ore 2.00 di questa mattina la Squadra Volante è intervenuta in zona Madonnina in quanto era scattato l’allarme anti-intrusione di un bar. Il personale della vigilanza privata, dalle immagini del sistema di videosorveglianza interna, aveva notato un uomo che si era introdotto nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ubriaco - forza

Ubriaco nel bar, la titolare: «Esci dal mio bar». E lui la accoltella al petto. La 55enne è ricoverata in codice rosso a Roma - Tragedia sfiorata vicino Roma: ha invitato un uomo ubriaco a lasciare il suo bar e lui per tutta risposta le ha sferrato una pugnalata al petto. ilmattino.it scrive

Falerone, ubriaco sfascia il bar della madre, piombano i carabinieri e li prende a calci e gomitate - Bloccato di militari dell'Arma, ora un 26enne di origini moldave, denunciato, dovrà rispondere di ... Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Forza Porta Bar