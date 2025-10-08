Ubriaco forza la porta di un bar per rubare bottiglie di alcolici arrestato

Intorno alle ore 2.00 di questa mattina la Squadra Volante è intervenuta in zona Madonnina in quanto era scattato l’allarme anti-intrusione di un bar. Il personale della vigilanza privata, dalle immagini del sistema di videosorveglianza interna, aveva notato un uomo che si era introdotto nel. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

