Ubriaco alla guida di un camper sequestrato | aggredisce gli agenti e viene arrestato
Rimini, 8 ottobre 2025 - Una scena da film si è svolta ieri sera a Marina Centro, dove u n 47enne riminese ha pensato bene di mettersi alla guida di un camper che non solo non avrebbe dovuto toccare, perché già sequestrato ai fini della confisca, ma senza nemmeno avere la patente, perché revocata. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida di un camper che risultava già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. L’intervento è stato effettuato attorno alle 20 dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale, impegnata in un servizio di controllo del territorio in via Regina Elena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
