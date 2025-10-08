Twisted-Wonderland | La serie anime in arrivo su Disney+

Disney+ ha svelato il trailer di Twisted-Wonderland, la serie anime in arrivo in piattaforma dal 29 ottobre. La nuova serie anime giapponese di Disney+ si è presentata nei giorni scorsi con un primo trailer avvincente, e la promessa del colosso dell’intrattenimento di offrire sempre scelta ai propri abbonati. Disney Twisted-Wonderland: La serie animata è di fatto solo l’ultima delle serie anime giapponesi a debuttare su Disney+, a cui si aggiunge Star Wars: Visions Volume 3. Le altre serie anime acclamate presenti in piattaforma sono Murai in Love, The Fable, Squalificati: Ranger Reject e la recente Cat’s Eye – Occhi di gatto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

