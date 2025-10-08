Tv si gira Il giudice e i suoi assassini di Michele Placido

Roma, 8 ott. (askanews) – Sono iniziate il 29 settembre in Sicilia le riprese della miniserie televisiva per Rai 1 “Il giudice e i suoi assassini” diretta da Michele Placido e sceneggiata dallo stesso regista con Angelo Pasquini e Fidel Signorile. Per la prima volta Placido firma la regia di una fiction per la Rai, una coproduzione Rai Fiction – Goldenart Production, prodotta da Federica Luna Vincenti, ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Sicilia Film Commission. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

