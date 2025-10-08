2025-10-08 10:36:00 Flash news da Tuttosport: Nell’estate del 2020, il Napoli porta a termine quello che diventerà il trasferimento più oneroso della sua storia: l’arrivo dell’attaccante Victor Osimhen dal Lilla. Un affare complessivo da 70 milioni di euro, articolato in 50 milioni cash e 20 milioni in contropartite tecniche. Tuttavia, la procura di Roma ha sollevato dubbi sull’intera operazione, ipotizzando la creazione di plusvalenze fittizie grazie a valutazioni gonfiate di calciatori marginali. Grazie a un’informativa della Guardia di Finanza emergono dettagli rilevanti su come fu costruita la trattativa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Non lasciare tracce”. Tutte le frasi che ha ignorato Chiné