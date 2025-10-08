Roma, 8 ottobre 2025 - Non è un torneo ufficiale, ma "vale" quanto - se non più - di uno Slam. Il tennis mondiale torna sotto i riflettori del Golfo con un evento che unisce sport, spettacolo e business: il Six Kings Slam, torneo-esibizione di lusso che si terrà a Riad dal 15 al 18 ottobre 2025. Sei giocatori, un solo vincitore, un montepremi che lascia poco spazio all’immaginazione: 6 milioni di dollari al campione, un assegno da capogiro che rende questo evento la più remunerativa esibizione tennistica di sempre. I protagonisti dell’edizione 2025 sono nomi che bastano da soli a riempire stadi e palinsesti: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, subentrato all’ultimo momento a Jack Draper, fermato da un infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tutto sul Six Kings Slam 2025: guida tv, giocatori in tabellone e montepremi (da capogiro)