Tutto pronto per l' edizione 2025 della Valdambra Trail

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il weekend della Valdambra Trail, la manifestazione sportiva di Badia Agnano che unisce corsa, natura e cibo. Un evento consolidato, in programma quest'anno da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, che coinvolge anche il territorio di Montevarchi, in particolare con la gara più lunga e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine”, tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

A Siena è il giorno del Palio, tutto pronto per le mille emozioni della Piazza

In piazza del Popolo torna “OktoBeerfest”, tutto pronto per la 17esima edizione - Appuntamento con la diciassettesima edizione dal 9 all’11 ottobre in Piazza del Popolo. Lo riporta cronachefermane.it

tutto pronto edizione 2025Cremona, tutto pronto per l'edizione 2025 della Festa del Torrone. Si punta sulla musica - Ricco calendario di eventi tra degustazioni, spettacoli, installazioni artistiche e iniziative culturali ... Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Tutto Pronto Edizione 2025