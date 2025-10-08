Tutto pronto per il 2Vite Festival | vigneti artigianato e innovazione nei borghi irpini

Tre piccoli paesi irpini, un'unica visione: trasformare vite, artigianato e paesaggio in un modello di rigenerazione culturale ed economica. È questa l'anima del 2VITE FESTIVAL, l'azione centrale del progetto PNRR Borghi che sta costruendo una filiera innovativa capace di intrecciare tradizione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

