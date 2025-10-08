Tutto grazie a Mara Nicola Carraro l’annuncio dopo mesi difficili

Una giornata che sa di rinascita e di commozione quella vissuta da Nicola Carraro, che dopo dieci lunghi mesi costretto sulla sedia a rotelle è finalmente tornato a camminare. Il produttore cinematografico, 82 anni, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un video che racconta i suoi progressi: pochi secondi che racchiudono mesi di dolore, tenacia e speranza. Nelle immagini si vede un uomo sorridente, sereno, che passo dopo passo raggiunge l’ingresso di casa. È un momento di grande emozione, un traguardo che arriva dopo un percorso complesso e faticoso. Nel filmato, Carraro procede lentamente ma con sicurezza, mentre una voce fuori campo lo incoraggia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it