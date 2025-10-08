Tutti in bici! | si inaugura la ciclabile Persiceto - Sant' Agata
Sabato 11 ottobre alle 10, nel piazzale della stazione ferroviaria di Persiceto, prenderà il via la mattinata inaugurale della nuova ciclabile di collegamento fra Persiceto e Sant'Agata. Per l'occasione interverranno Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Giuseppe Vicinelli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: tutti - bici
Pogacar ha schernito tutti: “Ho vinto la crono su una bici da strada? Sì, ho preferito la comodità”
Tutti gli abbonati ad Autoguidovie potranno usare bici e monopattini gratis
Tutti in bici, Jova si supera con il Jovabikeparty tra le alpi Giulie
Quasi la metà dei veneti utilizza l’auto tutti i giorni, il 24% si affida alla bici per più volte a settimana. Calano invece le vittime di incidenti stradali. Le stime dell’Osservatorio Audimob su stili e comportamenti di mobilità degli italiani - facebook.com Vai su Facebook
Gualtieri a bordo di una bici inaugura pista ciclabile che collega stazione Termini con la Sapienza - (Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2024 Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato in piazzale Aldo Moro la nuova pista ciclabile, lunga meno di 1Km, che collega la stazione Termini con ... Da affaritaliani.it
Aosta inaugura la sua pista ciclabile, 23 chilometri per muoversi in bici - ''Questo è il cambiamento che più incide all'interno del tessuto urbano. Si legge su ansa.it