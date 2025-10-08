Tutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation Natura

Quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia, 8 ottobre 2025 - C'è un uomo col cappotto verde che di notte lascia cadere strani sassolini nelle buche dell'asfalto, dove al mattino sono cresciuti bellissimi alberi. E non serve tagliarli, perché il giorno dopo ne sono spuntati ancora di più. Un bambino osserva lo strano miracolo col telescopio del nonno, felice di veder trasformare la sua grigia città in un grande giardino in cui giocare con gli amici. Ma basterà a trasformare il mondo? Il racconto di Davide Calì. Con questo racconto, illustrato da Irene Penazzi ed edito da Lapis Edizioni, il fumettista e autore per bambini Davide Calì ha vinto una delle sezioni del Premio Letterario Giovani Lettori della Venice Gardens Foundation Natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tutti i vincitori del premio letterario 8216giovani lettori8217 di venice gardens foundation natura

© Quotidiano.net - Tutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation Natura

In questa notizia si parla di: tutti - vincitori

Tutti i vincitori del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” 2025 alla Casa del Cinema di Roma

FIDMarseille 2025: Tutti i vincitori della 36ª edizione del Festival Internazionale di Documentario

Premio internazionale “Barone Antonio Mendola”: ecco tutti i vincitori

tutti vincitori premio letterarioTutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation Natura - La prima edizione del progetto dedicato a chi aiuta le nuove generazioni a crescere nel rispetto della natura. Segnala quotidiano.net

tutti vincitori premio letterarioProclamati i vincitori del “Venice Gardens Foundation Natura. Premio Letterario Giovani Lettori” - Un riconoscimento ai libri che insegnano ai più giovani il valore della natura e dell’armonia con il mondo che ci circonda ... Da ilnuovoterraglio.it

Cerca Video su questo argomento: Tutti Vincitori Premio Letterario