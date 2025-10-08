Tutti i vincitori del Premio letterario ‘Giovani Lettori’ di Venice Gardens Foundation Natura
Venezia, 8 ottobre 2025 - C'è un uomo col cappotto verde che di notte lascia cadere strani sassolini nelle buche dell'asfalto, dove al mattino sono cresciuti bellissimi alberi. E non serve tagliarli, perché il giorno dopo ne sono spuntati ancora di più. Un bambino osserva lo strano miracolo col telescopio del nonno, felice di veder trasformare la sua grigia città in un grande giardino in cui giocare con gli amici. Ma basterà a trasformare il mondo? Il racconto di Davide Calì. Con questo racconto, illustrato da Irene Penazzi ed edito da Lapis Edizioni, il fumettista e autore per bambini Davide Calì ha vinto una delle sezioni del Premio Letterario Giovani Lettori della Venice Gardens Foundation Natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
