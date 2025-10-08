Tutti i pronto soccorso piemontesi avranno guardie giurate

Secondo l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, le violenze ai danni del personale degli ospedali avvengono perché la società è cambiata: "Alcuni schemi sono saltati. Si è voluta cancellare, in maniera arbitraria, ogni forma di autorità". Ieri pomeriggio, 7 ottobre, a Palazzo Lascaris, sede. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Tutti i pronto soccorso piemontesi avranno guardie giurate - sede del Consiglio regionale del Piemonte, Riboldi ha annunciato quella che sarà la risposta della Regione al problema delle aggressioni: le guardie armate. Riporta torinotoday.it

Riboldi: “In corso gara per guardie armate in tutti i Pronto soccorso” - L'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha annunciato che “è in svolgimento una gara d’appalto per la presenza di ... radiogold.it scrive